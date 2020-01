Cameroun: un enseignant poignardé à mort par son élève

Send an email

Bisse Ngosso Brice, élève en classe de 4e au Lycée de Nkolbisson, a poignardé à mort son professeur de mathématique, Njoni Tchakounte. Selon les informations, le professeur lui aurait attribué une note qu’il n’a pas digérée.

Âgé d’une quinzaine d’année, Bisse Ngosso Brice, élève en classe de 4e au lycée de Nkolbisson, s’en est violemment pris à son professeur de mathématique, Njoni Tchakounte, ce mardi 14 janvier 2020. Mécontent de la note qui lui a été attribuée par son professeur, Bisse Ngosso Brice bondit sur ce dernier, alors qu’il distribuait le reste des copies, et l’a sévèrement poignardé à maintes reprises par son compas. Conduit d’urgences au Centre hospitalier universitaire de Yaoundé, le professeur et vacataire, Njoni Tchakounte, n’a pu survivre aux coups mortels qu’il a reçus de son élève et agresseur (Bisse Ngosso Brice).

Informée, la Ministre des Enseignements Secondaires (Minesec), Nalova Lyonga, s’est rendue sur les lieux pour constater les faits. L’année dernière, un élève de la terminale au Lycée bilingue de Deido a été poignardé à mort, le 29 mars 2019, par un ancien élève du lycée.