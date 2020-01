Cameroun: l’opposant Maurice Kamto endeuillé

Le président du collectif des avocats de Maurice Kamto est décédé ce jeudi matin au Centre universitaire de Yaoundé. Une annonce qui endeuille l’opposant et son parti, le mouvement pour la renaissance du Cameroun.

Me Sylvain SOUOP, président du collectif des avocats de Maurice Kamto est passé de vie à trépas ce jeudi matin à Yaoundé. Sur Facebook, le porte-parole de l’opposant camerounais a annoncé la nouvelle. «Nous confirmons avec la plus grande des consternations le décès de Me Sylvain SOUOP. Aux dernières nouvelles en provenance du personnel soignant, il était prévu une opération sur son bras droit fracturé. Il apparaît que l’opération aurait été compromise et annulée du fait d’une réaction ou alors un défaut de réaction en relation avec l’anesthésie», écrit-il.

Selon la presse locale, le défunt avait fait un accident dans la nuit du 10 au 11 janvier 2020 à l’entrée de la ville de Bafoussam. Après quelques jours à l’hôpital de Bafoussam, il a été transféré dans la capitale pour suivre des soins adéquats. Et c’est finalement à ce centre universitaire que l’avocat au barreau du Cameroun a vécu ses dernières heures.

Le MRC pleure son défenseur!

Cet avocat de profession s’est constitué à maintes reprises pour défendre des militants du MRC considérés comme des prisonniers politiques. Il a été dans tous les combats du parti du professeur Kamto. A l’annonce de sa mort, plusieurs militants et sympathisants de la formation politique ont exprimé leur douleur sur les réseaux sociaux. Consterné, Maurice Kamto n’a pas encore pris pris la parole officiellement ni via des canaux digitaux à part son porte-parole