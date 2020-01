Send an email

Cameroun – entre Puma et le Coq Sportif : la Fecafoot a choisi son équipementier

Ce vendredi 10 janvier 2020, le Coq Sportif a signé un contrat avec la Fédération Camerounaise de Football et devient officiellement l’équipementier de la FeCaFoot jusqu’en 2023.

Réunis à Yaoundé, la capitale camerounaise, les dirigeants du Coq Sportif et ceux de la Fecafoot ont conclu un accord de partenariat qui donne le monopole d’être l’équipementier officiel des Lions Indomptables du Cameroun au Coq Sportif durant les quatre prochaines années. En collaboration avec la Fédération camerounaise depuis avril 2019, la marque française avait habillé les Lions indomptables pendant la CAN 2019 en Egypte. Et auparavant la sélection féminine lors de la Coupe du monde, France 2019.

En guise de rappel, le contrat de la Fecafoot avec l’équipementier allemand Puma a pris fin depuis le 31 décembre 2018 après une décennie de collaboration. La Fécafoot n’a pas pu reconduire l’équipementier allemand et a choisi d’entamer une aventure avec l’équipementier français, le Coq Sportif.