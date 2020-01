Send an email

CAF : voici les nouvelles dates de la CAN 2021

En réunion cette semaine au Cameroun, la CAF a annoncé la date du démarrage de la prochaine Coupe d’Afrique. La compétition reine aura lieu du 9 janvier au 6 février 2021 au Cameroun.

On le voyait venir. C’est désormais officiel. La CAN 2021 se jouera en Janvier au Cameroun contrairement à la précédente édition où elle s’est tenue en été entre juin et juillet. L’annonce a été faite ce mercredi 15 janvier par les dirigeants de la CAF au cours d’une réunion tenue à Yaoundé . Pour ce qui est de la date de la compétition, elle est fixée du 9 janvier au 6 février 2021.

Pour le comité exécutif de la CAF, ce décalage est dû aux conditions météorologiques en été au Cameroun, peu propice pour une compétition telle que la CAN. Le pays, de par sa position géographique, est souvent confronté à de fortes pluies dans les mois de juin à septembre. « Sur toute l’étendue du territoire, du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, […] la période de juin à septembre – je parle sous le contrôle du directeur de la météorologie […] – correspond à la grande saison des pluies », a souligné le Professeur Narcisse Mouelle Kombi. « À Douala, par exemple, durant cette période, il pleut quotidiennement », a précisé le ministre des sports camerounais, cité par RFI.

Même si cette décision semble compréhensible, elle ne sera pas sans conséquence sur la compétition elle-même. Avec une CAN en janvier, c’est un véritable problème pour les joueurs souvent confrontés à un choix draconien entre jouer pour leur club ou venir disputer une phase finale de CAN au risque de perdre leur place au profit de la concurrence.