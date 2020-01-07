Sport

CAF Awards 2019 : voici l’équipe type de l’année

Photo of Romaric Déguénon (Stag) Romaric Déguénon (Stag) Send an email il y a 5 minutes
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Salah-Mahrez Mané

La cérémonie des CAF Awards bat son plein du côté de Hurghada en Égypte. La Confédération Africaine de Football (CAF) vient de dévoiler à l’instant l’équipe type africain en 2019. Un Onze de feu où figurent les plus talentueux du cuir rond sur le continent.

Gardien : André Onana

Défense : Kalidou Koulibaly, Joël Matip, Achraf Hakimi, Serge Aurier

Milieu : Idrissa Gana Gueye, Riyad Mahrez, Hakim Ziyech

Attaque : Mohamed Salah, Pierre-Emerick Aubameyang, Sadio Mané

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