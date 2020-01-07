Sport
CAF Awards 2019 : voici l’équipe type de l’année
La cérémonie des CAF Awards bat son plein du côté de Hurghada en Égypte. La Confédération Africaine de Football (CAF) vient de dévoiler à l’instant l’équipe type africain en 2019. Un Onze de feu où figurent les plus talentueux du cuir rond sur le continent.
Gardien : André Onana
Défense : Kalidou Koulibaly, Joël Matip, Achraf Hakimi, Serge Aurier
Milieu : Idrissa Gana Gueye, Riyad Mahrez, Hakim Ziyech
Attaque : Mohamed Salah, Pierre-Emerick Aubameyang, Sadio Mané
🇨🇲 @AndreyOnana
🇨🇮 @Serge_aurier
🇨🇲 Joel Matip
🇸🇳 @kkoulibaly26
🇲🇦 @AchrafHakimi
🇸🇳 @IGanaGueye
🇩🇿 #RiyadMahrez
🇲🇦 Hakim Ziyech
🇪🇬 #MoSalah
🇬🇦 @Aubameyang7
🇸🇳 #SadioMane@FIFProAfrica's Best 1⃣1⃣ for 2⃣0⃣1⃣9⃣! #CAFAwards2019 pic.twitter.com/7pWbAjgelD
— #CAFAwards2019 (@CAF_Online) January 7, 2020