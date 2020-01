CAF Awards : le Cameroon sacré meilleur équipe féminine de l’année

Comme on s’y attendait, c’est l’équipe camerounaise qui a été sacré meilleure équipe féminine de l’année. Emmenée par la talentueuse Njout Ajara, les Lionnes indomptables ont porté l’Afrique en huitième de finale de la Coupe du monde.

OFFICIAL! There is no better side on the African continent other than Cameroon!

They are crowned Women’s National Team of the Year at the #CAFAwards2019 👸 pic.twitter.com/A7JO3XfwTe

— #CAFAwards2019 (@CAF_Online) January 7, 2020