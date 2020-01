CAF Awards 2019 : une première distinction pour Riyad Mahrez (vidéo)

Les choses se passent très vite du côté de Hurghada en Égypte où se déroule la cérémonie des CAF Awards édition 2019. En course pour le Ballon d’or aux côtés de Sadio Mané et de Mohamed Salah, Riyad Mahrez a déjà remporté une première distinction.

En effet, son but inscrit dans les arrêts de jeu de la CAN face au Nigeria a été désigné plus beau but de l’année. Actuellement en Angleterre, l’Algérien fait partie des grands absents de la cérémonie tout comme l’égyptien Mohamed Salah.