CAF Awards 2019 : Désiré Sègbè Azankpo présent à la cérémonie

La grande cérémonie des CAF Awards édition 2019 s’est tenue hier mardi à Hurghada en Egypte. Une cérémonie riche en émotion au cours de laquelle le sénégalais Sadio Mané a été élu meilleur joueur de l’année.

Le 7 janvier dernier, le foot africain était à l’honneur. Venus de toutes les contrées du continent, les acteurs du cuir rond ont honoré de leur présence la cérémonie des CAF Awards qui a vu Sadio Mané sacré Ballon d’or. Était également présent à la cérémonie, Désiré Sègbè Azankpo. L’attaquant des Ecureuils du Bénin a été vu au coté de son très cher ami Sadio Mané.

Quart de finaliste de la CAN 2019, Désiré Sègbè Azankpo évolue du côté d’Oldham Athletic en League two en Angleterre. Attaquant de métier, le joueur a à son actif deux buts et une passe décisive depuis le début de la saison.