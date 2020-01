Burundi : peines de prison pour 04 journalistes du média indépendant Iwacu

Send an email

Au Burundi, les quatre journalistes du médias indépendant Iwacu arrêtés en octobre dernier ont été condamnés ce jeudi 30 janvier à 2 ans et demi de prison ferme plus une amende d’un million chacun.

Le verdict est tombé ce jeudi pour les journalistes du média indépendant Iwacu, arrêtés alors qu’ils couvraient l’incursion des rebelles burundais venus de la République démocratique du Congo (RDC). Selon un tweet du fondateur d’Iwacu, les journalistes ont été condamnés à 2 ans et 6 mois de prison et à une amende de 1 million de francs burundais (485 euros) chacun. En décembre dernier, ils avaient été inculpés pour complicité d’atteinte à la sûreté de l’Etat et le tribunal avait requis 15 ans de prion à leur encontre. Mais selon les dernières nouvelles, les faits ont été requalifiés.

Le chauffeur qui conduisait ces journalistes a été relâché, à en croire Jeune Afrique. A l’annonce de la décision, le fondateur du groupe de presse Iwacu, Antoine Kaburahe, exilé en Belgique, a indiqué que les avocats de son organe feront appel de la décision. Des organisations de défense des droits humains et de la presse ne cessent d’appeler à leur libération. En matière de liberté de la presse, le Burundi est souvent perçu comme un mauvais élève.