Burkina Faso : vers une grève illimitée des policiers

Si ça ne tenait qu’à l’Union Police Nationale ( UNAPOL), l’ensemble des policiers va entamer une grève sur toute l’étendue du territoire national burkinabé à compter du mardi 04 février 2020 jusqu’à la démission du ministre de la sécurité et ses collaborateurs, à savoir le DRH, le Directeur des marchés publics, du DAF, DIRACB et le SG). Selon le communiqué, L’UNAPOL dit avoir pris une telle décision parce que le ministre en charge de la sécurité « s’illustre par un refus manifeste de prêter une oreille attentive aux préoccupations des policiers » malgré les multiples interpellations.

Dans son communiqué, l’UNAPOL déplore le fait que, jusqu’à ce jour, il y a encore cinq (5) directions régionaux et onze (11) directions provinciales qui sont sans Directeurs régulièrement nommés; de nombreuses divisions et services vacants; au moins 1200 officiers se trouvant dans une situation administrative et juridique irrégulière.

Difficile d’obtenir une sécurisation optimale de la population

« L’UNAPOL considère qu’il est difficile d’obtenir une sécurisation optimale de la population avec des premiers responsables du ministère de la sécurité préoccupés par autres choses que les problèmes réels de cette sécurité« , conclu le communiqué.

Le Burkina Faso fait face à une menace djihadiste importante. Le pays est fréquemment sous le coup des attaques meurtrières des groupes terroristes. Mais l’Etat s’échine tout de même à apporter une riposte à la hauteur de la menace afin d’éradiquer le mal terroriste.