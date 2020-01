Burkina Faso: plusieurs morts dans une attaque terroriste à Silgadji

Send an email

Plusieurs civils ont été tués le week-end dernier dans une attaque perpétrée par des hommes armés non-identifiés dans le village de Silgadji, (Tongomayel), dans la province du Soum, région du Sahel.

Selon la télévision nationale RTB, des hommes armés ont fait éruption dans le marché du village de Silgadji, se sont empressés de couper les installations téléphoniques de la localité afin de mener à bien leur forfait. « Ils ont d’abord rassemblé tout le monde. Ensuite, ils ont séparé les femmes des hommes », explique une source gouvernementale.Tous les hommes ont été abattus et les femmes libérées. Le bilan encore non officiel, oscille entre 10 et 50 personnes tuées selon plusieurs sources. Cinq jours plutôt le Burkina Faso avait essuyé une attaque djihadiste qui a fait plusieurs morts.