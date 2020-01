Burkina Faso : Djibril Bassolé évacué d’urgence à Paris

Condamné à 10 ans d’emprisonnement ferme, l’ex-ministre burkinabé des affaires étrangères, Djribil Bassolé, a foulé le sol de la capitale française, ce mercredi 29 janvier 2020. Souffrant d’un cancer de péritoine, il a été autorisé à quitter le territoire national pour aller se soigner à l’extérieur.

Après des tractations diplomatiques, l’ex-chef de la diplomatie burkinabé, Djibrill Bassolé, condamné à dix ans de prison ferme, au terme du procès du putsch de 2015 et incarcéré en prison à Ouaga, est arrivé en France à Paris ce mercredi, pour recevoir des soins médicaux. Il est atteint d’un cancer et sera interné à l’hôpital Foch, à Suresnes, dans la banlieue parisienne pour recevoir des soins appropriés, rapporte Jeune Afrique.

Son arrivée à Paris, est non seulement une bonne nouvelle pour sa famille, mais également pour ses avocats: « soulagement ». « C’est un soulagement, franchement un soulagement pour nous et pour toute la famille, tous ses amis, vraiment un soulagement. Et nous prions que le bon Dieu tende sa main de guérison sur lui pour qu’il puisse avoir des soins adéquats et qu’il puisse nous revenir bien portant », explique son cousin, Nicodème Bassolé, cité ce mercredi par RFI.

Santé dégradante…

Évacué d’urgence dans un hôpital burkinabé, Djibril Bassolé apparaît très amaigri sur les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Son état de santé avait alors suscité beaucoup de réactions ajoutées aux maintes déclarations de ses avocats qui tiraient également la sonnette d’alarme sur son état de santé. C’est alors qu’en commun accord avec les autorités politiques, le procureur militaire a autorisé son évacuation en échange d’une caution de 30 millions de francs CFA, soit près de 46 000 euros.