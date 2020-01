Send an email

Burkina Faso: deux enseignants sérieusement molestés et dépouillés à Gayérie

Deux enseignants ont été brutalisés et dépouillés dans la journée du jeudi 23 janvier 2020, à Gayéri (Est). Les auteurs de cet acte sont partis en emportant trois motos.

Selon l’AIB, les deux victimes de la bastonnade sont enseignants de l’école primaire publique de Donla (Gayérie, Est). En effet, des individus armés ont fait irruption dans ladite école et ont enlevé deux enseignants dont le Directeur de l’école. Ces derniers ont sérieusement été maltraités par les hors la loi et dépouillés de tous leurs biens, même de leurs repas, avant d’être relâchés quelques heures plus tard.

Après ce forfait, les bandits n’ont pas voulu rentrer sans un moyen de déplacement. C’est ainsi, qu’ils ont emporté deux motos appartenant aux enseignants molestés avant de prendre une troisième dont le propriétaire n’est rien d’autre qu’un maçon venu pour effectuer des travaux au sein de l’école.

La fermeture de plusieurs écoles de la zone

Face à l’agression subie par les deux instituteurs de cette région de l’Est, plusieurs écoles ont aussitôt fermé leur porte. A noter que cette zone est menacée par des attaques terroristes. Une situation qui pourrait ralentir la réouverture des classes dans les prochains jours.