Burkina Faso: crash d’un hélicoptère de l’armée à Ouagadougou

Un hélicoptère de l’armée burkinabè a fait une chute vendredi 31 janvier 2020, dans la commune de Koubri, à une trentaine de km au sud de Ouagadougou, rapporte la presse burkinabè.

C’est une chute brusque et violente. Lors d’une séance d’entrainement aérien dans la matinée de ce vendredi 31 janvier 2020, un hélicoptère de l’armée burkinabè a terminé sa course brutalement au sol dans la commune rurale de Koubri, à quelques encablures au sud de Ouagadougou. Selon nos informations, personne n’est décédée lors de cet accident. Toutes les personnes à bord sont saines et sauves.