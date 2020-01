Send an email

Brigitte Macron, glamour en costume et col lavallière (photo)

Brigitte Macron, accompagnée de Deschamps s’est rendue à la 31ème édition de l’opération Pièces Jaunes à l’hôpital d’Orléans. Elle a opté pour un look chic et sobre avec un costume noir rayé, ainsi qu’une blouse blanche col lavallière très académique.

La première dame française qui était une habituée des robes droites est passée à un changement de look lors de sa toute première opération Pièces Jaunes à l’hôpital d’Orléans. En effet, elle a opté cette fois ci pour un style chic et classique. Elle s’est fringuée d’une veste noire rayée sur une blouse blanche chic à col lavallière, le tout sur un pantalon de costume noir. Côté mise en beauté, avec son carré blond parfaitement lissé, Brigitte Macron a préféré pour un maquillage lumineux et sourire extra-large.