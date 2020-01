Brexit: le Parlement européen ratifie l’accord, le Royaume-Uni quitte l’UE

Les eurodéputés ont approuvé ce mercredi 29 janvier à une large majorité, l’accord de sortie du Royaume-Uni négocié avec l’Union européenne. Ce vote est la dernière ligne droite du dossier de Brexit enclenché il y a environ quatre ans.

Le parlement européen a ratifié ce mercredi à une large majorité le traité de retrait fixant les modalités du divorce entre le Royaume-Uni et l’UE. Ce texte de Boris Johnson a passé l’étape décisive avec 621 voix pour, 49 contre, et 13 abstentions. Ce qui met officiellement fin à plusieurs décennies de collaboration entre Bruxelles et Londres. Dans une vidéo diffusée par des médias internationaux, on voit des eurodéputés britanniques joyeux et en larmes brandissant le drapeau de leur pays.

Avant le parlement, cet accord avait été signé par le président du conseil européen, Charles Michel et la présidente de la commission européenne, l’allemande Ursula von der Leyen. La semaine écoulée, la chambre des communes a validé définitivement ce projet de même que la Reine Elizabeth II. A Londres, c’est une grande victoire pour les Torries et le charismatique BoJo, qui en dépit des divergences a fait aboutir le Brexit. La sortie officielle est prévue au 31 janvier prochain.

Johnson et les Tories entrent dans l’histoire!

« Le peuple britannique a attendu plus de trois ans pour que le Brexit se réalise. Adopter le projet de loi de retrait nous permet de le faire de manière ordonnée le 31 janvier », s’est félicité un porte-parole du Premier ministre à l’adoption de l’accord au parlement britannique. C’est une victoire pour le parti conservateur et l’ancien maire de Londres qui s’est donné pour priorité de faire aboutir le dossier le plus politique de la décennie au Royaume-Uni.