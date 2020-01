Booba: Instagram supprime son compte officiel pour « une histoire de fe*ses » (photos)

Le réseau social Instagram a supprimé le compte officiel du rappeur français Booba ce jeudi 30 janvier 2020.

C’est pour « histoire de fe*ses » que le compte instagram du rappeur Booba a été fermé par Instagram. L’annonce a été faite par le rappeur dans un post: «Apparemment c’est mon dernier post ! Instagram ferme mon compte définitivement à 16H. Merci pour votre soutien, la piraterie n’est jamais finie..» . Pour l’artiste, les raisons restent inconnues même si les rumeurs parlent de la s3xtape de Fianso que Booba avait partagée il y a quelques jours.

Les fans s’enflamment…

Booba a reçu le soutien de ses collègues rappeurs et de ses fans qui fustigent cette décision du réseau social. «Oooh non on va s’ennuyer grave » a commenté Niska; le compte de vidéo parodie Lacrem qui demande: «C’est quoi cette histoire ?» . Et à Booba de répondre: «Une histoire de fesses». Quelques minutes avant 16 heures, Booba a imploré en vain la clémence du réseau social en story : «Me faites pas ça Instagram, je promets d’être irréprochable.»