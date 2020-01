Bon à savoir : quelques types de fesses et leurs effets sur votre morphologie

Les fesses, en l’occurrence celles des femmes, ont toujours été perçues comme un symbole de beauté, de sensualité et même de fertilité. Plusieurs représentations artistiques en disent long sur le sujet. Elles dépeignent et interprètent la beauté féminine aux travers de multiples formes de fesses qui puissent exister. En effet, il existe des types de fesses spécifiques à chaque postérieur. Voici quelques-uns et leurs significations.

Les fesses désignent la région située en arrière de la hanche, entre le tronc et la naissance des membres inférieurs. Ce sont deux masses charnues à la fois arrondies et saillantes. Elles comprennent plusieurs muscles fessiers reliant le bassin au fémur : le grand fessier, le moyen fessier et le petit fessier, formant la masse musculaire la plus volumineuse et la plus puissante de notre corps. Leur fonction est de permettre et de soutenir la marche.

Elles sont principalement constituées de tissus graisseux et de fibres musculaires à contraction lente et à contraction rapide. D’une manière générale, les femmes ont des formes de fesses plus arrondies et plus proéminentes que les hommes. Chaque paire de fesses possède des traits morphologiques assez spécifiques. Leur forme de rembourrage facilite la station assise, mais suscite également un intérêt particulier de la part des hommes. Allons alors à la découverte de quelques types.

Les fesses carrées

Les fesses carrées sont dépourvues de rondeurs et d’une certaine harmonie sur les rebords. Les femmes aux fesses en forme de carré possèdent des hanches très marquées et courtes. Le bassin est moins généreux sur des muscles fessiers longs et droits, ce qui confère une forme carrée d’un bout à l’autre des fesses.

Les fesses rondes

Si vous avez cette forme de fesse, vous avez de la chance, ce sont les plus saines (et les préférées des hommes)! La graisse est emmagasinée dans la partie supérieure de vos muscles fessiers. Et bonne nouvelle, c’est la partie la plus facile à muscler. Ne perdez pas de temps, profitez de votre génétique avantageuse et sculptez votre fessier!

Les fesses en forme de cœur

Celles-ci sont souvent accompagnées d’une taille fine, ce qui fait de cette forme la plus convoitée de toutes. Mais attention: on a généralement plus de graisse dans le haut des cuisses lorsqu’on a des fesses en cœur. Et en vieillissant, la graisse qui entoure vos fesses a tendance à se déplacer vers votre fameuse taille fine.

Les fesses en triangle inversé

Les nanas dont les fesses sont en V ont souvent un taux d’œstrogènes moins élevé. C’est pour cela que le triangle inversé débarque souvent chez les femmes plus âgées! Pas de chance, ces fesses demandent beaucoup de boulot (et de sueur à la salle de sport) si on veut les empêcher… de tomber.