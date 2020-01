Bon à savoir : l’œuf, un médicament naturel ; voici quelques raisons d’en consommer

Les œufs constituent une source de protéines très populaire en raison de leur délicieux goût et des nombreuses façons dont ils peuvent être préparés et servis. Mais ils contiennent aussi de nombreux bienfaits pour l’organisme humain. Découvrez quelqu’uns ici.

On entend souvent dire qu’il est nécessaire de limiter sa consommation d’œufs car ceux-ci seraient élevés en « mauvais » cholestérol et favoriseraient l’incidence des maladies cardio-vasculaires. C’est faux !

D’abord, l’œuf n’est pas une source de « mauvais » cholestérol. Certes, le jaune d’œuf est un des aliments qui contient la plus grande quantité de cholestérol (environ 370 mg par œuf), mais celui-ci ne reste pas dans l’organisme. Et pour cause, le cholestérol que l’on trouve dans les aliments n’est que partiellement absorbé par l’intestin. La consommation d’œuf ne pourrait donc être tenue pour responsable d’un taux élevé de « mauvais » cholestérol dans le sang. Le « mauvais cholestérol » est le résultat d’une sur-fabrication de l’organisme à partir d’une alimentation déséquilibrée, riche en acides gras saturés (beurre, crème fraîche, fromage, yaourt, matières grasses…). Et voici d’ailleurs quelques vertus et bienfaits de cet aliment.

1.La consommation de l’œuf favorise la perte du poids

Il est de notoriété qu’un petit déjeuner riche en protéines constitue la clé pour perdre du poids et réduire le tour de taille de manière efficace. Par ailleurs, selon une étude, la consommation d’un petit déjeuner aux œufs, associé à un régime faible en calories, favoriserait une perte de poids. De surcroît, il est important de signaler que les œufs procurent un sentiment de satiété qui éloignera les envies de grignoter entre les repas.

2.Les œufs renforcent le système immunitaire

Selon des études in vivo, la consommation régulière d’œufs permettrait de booster le système immunitaire et donc de vous protéger des divers virus, infections et maladies.

3.Les œufs améliorent la mémoire

A en croire des recherches, le jaune d’œuf permettrait d’améliorer la mémoire, l’apprentissage à court terme et de soutenir les performances cognitives.

4.Les œufs protègent les yeux

Il a été prouvé que la consommation régulière d’œufs permet l’augmentation de la concentration de lutéine dans le corps, qui est un caroténoïde produit naturellement par vos yeux et utilisé par l’organisme comme un antioxydant pour se protéger des radicaux libres issus des rayonnements ultra-violets, protégeant par la même occasion vos rétines.

5.Les œufs vous mettent à l’abri de la dépression

La consommation d’œufs entiers génère un effet antidépresseur naturel qui permettrait de prévenir la dépression légère, à en croire une étude réalisée sur des rats. Il faut aussi ajouter que la richesse des œufs en vitamine D contribue considérablement à la prévention des conditions de la dépression.

6.La consommation des œufs contribue au renforcement des os

Selon des chercheurs, les œufs, grâce à leur teneur en calcium, constituent un précieux allié dans le renforcement des os ainsi que dans la prévention de l’ostéoporose.

7.La consommation régulière de l’œuf prévient l’anémie

La consommation d’œufs contribue à la hausse du taux de folates dans l’organisme. En effet, les folates sont un type de vitamine B qui jouent un rôle déterminant dans la formation de globules rouges dans le corps. Ainsi, une consommation en quantité suffisante d’œufs, garantit à votre corps un apport régulier en folates qui lui permettra de générer suffisamment de globules rouges et donc de prévenir l’anémie.

8.Les œufs préviennent les rides et autres marques du temps

Les œufs contiennent naturellement des acides aminés qui favorisent la régénération des cellules et préviennent donc le vieillissement. De surcroît, ils sont également riches en vitamine D et en rétinols qui vous aident à maintenir une peau jeune et élastique, ainsi que des cheveux et des ongles en bonne santé grâce à leur teneur en vitamine B et en omega-3

9.La consommation des œufs participent à la réduction des risques de maladies cardiovasculaires

Il a été prouvé que, grâce aux antioxydants qu’ils contiennent, les œufs permettent de réduire les risques de maladies cardiovasculaires et de maintenir votre cœur en bonne santé.