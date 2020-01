Vous avez deux fossettes dans le creux de vos hanches ou vous voyez cela chez vos copines, et vous vous demandez la raison pour laquelle elles se trouvent là ou quels rôles jouent-elles. Voici donc le mystère qu’elles cachent chères dames.

Les deux « petits trous » ou « fossettes », situés au-dessus des fesses, sont appelés les fossettes sacro-iliaques ou les salières de Vénus chez les femmes en référence à la déesse de l’amour et chez les hommes les salières d’Apollon en référence au dieu de la beauté. Ils sont génétiques et se forment selon un emboîtement bien précis d’os et de ligaments qui se connectent au pelvis. Si vous en avez, il y a donc de fortes chances que vos frères et sœurs en aient aussi. Cependant, si vous n’avez pas reçu ces fossettes en héritage, ce n’est pas grave. Si la nature vous en a doté mais qu’elles apparaissent peu, là par-contre, l’hygiène de vie compte! Moins vous aurez de graisse dans le bas du dos, plus vos fossettes se verront.

A Lire Aussi: Bon à savoir : la banane, un fruit aux nombreuses vertus insoupçonnées

Que signifient vraiment ces fossettes ?

Elles signifient une super santé et un super orgasme. En effet, les salières de Vénus sont le signe d’une bonne circulation sanguine et souvent d’une vie sexo épanouie, puisqu’une excellente circulation du sang dans cette partie du corps conduit plus facilement à l’orgasme.

Par ailleurs, on ne sait pas si c’est pour ce pouvoir érogène ou pour leur esthétique, mais les hommes en sont dingues quand les femmes en disposent et vice versa.