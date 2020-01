Bon à savoir : le concombre, remède naturel, voici pourquoi le consommer

Le concombre est une plante potagère aux mille vertus. Allié minceur, atout beauté, le concombre est définitivement bon pour la santé. Focus sur les bienfaits du concombre et les raisons pour lesquelles vous devriez en manger aussi souvent que possible !

Légume phare de la période estivale, le concombre est très rafraîchissant du fait de sa richesse en eau. Il est aussi un aliment appartenant à la catégorie des légumes à calories négatives dont les atouts santé et beauté sont très nombreux. Le concombre apporte également des vitamines et des minéraux essentiels à la santé. Voici donc pourquoi vous devriez le consommer régulièrement.

1- La consommation du concombre favorise une haleine fraîche

Le concombre permettrait de soulager la mauvaise haleine. Appliqué sur le palais pendant 30 secondes, les composés photochimiques contenus dans ce légume élimineraient les bactéries buccales responsables de la mauvaise haleine.

2- Le concombre prévient les cancers

A en croire LiveScience, le concombre, grâce à ses nutriments, permettrait de lutter contre la multiplication des cellules pancréatiques cancéreuses, il limiterait les risques de cancer des ovaires, du sein, de l’endomètre et de la prostate.

3- Le concombre est un atout beauté

Le concombre est présent dans de nombreux cosmétiques. Il aide à lutter contre les démangeaisons et les rougeurs cutanées. Ses vertus adoucissantes, alliées à ses propriétés anti-inflammatoires aident à décongestionner la peau et à atténuer les cernes et les poches. Par ailleurs, sa teneur en silicium et en soufre stimule la croissance des cheveux.

4- La consommation du concombre protège les os

L’équivalent d’une tasse remplie de concombres couvre environ 20% de vos besoins quotidiens en vitamine K, dont le corps a besoin pour solidifier les os, rapporte LiveScience. Associer une consommation régulière de concombre avec des aliments riches en vitamine D permettrait de réduire le nombre de fractures en augmentant la densité des os.

5- Le concombre est bon pour la défense du corps

Le concombre cru (sans pelure) est source de cuivre. En tant que constituant de plusieurs enzymes, le cuivre est nécessaire à la formation de l’hémoglobine et du collagène (protéine servant à la structure et à la réparation des tissus) dans l’organisme. Plusieurs enzymes contenant du cuivre contribuent également à la défense du corps contre les radicaux libres.