Bolivie : la démission d’Evo Morales de la présidence enfin acceptée

Après plusieurs semaines, la démission de l’ancien président de la Bolivie a été acceptée. Evo Morales n’est officiellement plus le président bolivien.

Le corps bicaméral dominé par les législateurs du parti du Mouvement pour le socialisme de Morales a officiellement accepté sa démission, un jour avant la fin de son mandat présidentiel initial. Mercredi aurait dû être le jour où un nouveau président doit prendre ses fonctions, mais la Bolivie a été plongée dans des troubles civils après la réélection controversée de Morales en octobre.

Après trois semaines de protestations, l’Organisation des États américains a annoncé qu’elle avait trouvé des preuves évidentes de truquage des votes. Morales a ensuite démissionné le 10 novembre et a quitté le pays peu de temps après. Son vice-président Alvaro Garcia et les présidents du Sénat et de la chambre basse lui ont emboîté le pas, la sénatrice de l’opposition de centre-droit Jeanine Anez assumant la présidence en tant que deuxième haut fonctionnaire du Parlement.