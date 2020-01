Bolivie: la date de la présidentielle post-Morales enfin dévoilée

En Bolivie, la nouvelle date des élections générales est connue. Les boliviens en âge de voter seront aux urnes le 3 mai prochain pour élire le successeur du président déchu Evo Morales.

Six mois après l’élection du 10 novembre 2019, les boliviens seront aux urnes le 3 mai 2020 pour les élections générales. « Le dimanche 3 mai, les citoyens voteront pour élire la présidence et l’Assemblée législative », a déclaré lors d’une conférence de presse, le président du Tribunal suprême électoral (TSE) Salvador Romero. Au cas où aucun candidat ne passe au premier tour, un second tour se tiendra 45 jours plus tard. Cette annonce fait suite à l’adoption d’un texte par le parlement qui autorise la dirigeante à convoquer de nouvelles élections.

La Bolivie est plongée dans une crise sociopolitique après l’élection contestée de son président Evo Morales pour un quatrième mandat. Poussé à la sortie par la rue et lâché par la police et l’armée, le premier dirigeant indigène de la Bolivie a rendu sa démission avant de quitter le territoire. Il s’est rendu au Mexique puis au Canada avant de chuter en Argentine où il a trouvé exil dès l’arrivée au pouvoir du président péroniste Alberto Fernandez. Depuis Buenos Aires, le dirigeant de 60 ans ne cesse d’opiner sur l’actualité politique de son pays.