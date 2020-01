Beyoncé: son mari Jay-Z attaque en justice un Etat pour le traitement réservé à ses détenus

Le mari de Beyoncé, Jay-Z, estime que les prisons du Mississippie sont « inhumaines ». Le magnat du rap a annoncé mardi 14 janvier qu’il engageait des poursuites contre le directeur des services pénitentiaires de cet l’État du Sud des USA et le directeur du pénitencier d’État.

Début de cette année, cinq détenus sont morts dans des prisons du Mississippi. Et Jay-Z ne pouvait plus rester inactif. D’après CNN, le rappeur milliardaire a décidé de payer les frais d’avocats de 29 prisonniers qui portent plainte contre l’Etat pour protester contre les conditions de détention catastrophiques qu’ils subissent. Pour suivre ce procès, le businessman américain a fait appel aux services d’Alex Spiro, l’avocat régulier de Roc Nation, le label fondé par ses soins. Connu pour ses dossiers médiatisés, Spiro est un avocat très influent à Hollywood, il avait notamment défendu Alec Baldwin dans le cadre d’une dispute.

Selon Alex Spiro, l’avocat qui représente Jay Z, les 29 prisonniers en question vivraient dans des conditions «dégradantes» et «inhumaines». La plainte, déposée via Team Roc, l’organisation philantropique du rappeur, évoque également «la misère» et la violence auxquelles ils font face quotidiennement, qui mettraient en péril «leur santé physique et mentale».

Rappeur engagé

Dans une lettre ouverte publiée le 9 janvier dernier et transmise au gouverneur du Mississippi, Team Roc, la branche philanthropique de Roc Nation, la société de Jay-Z, s’était déjà inquiétée de l’ « inhumanité des conditions de détention ». « Nous ne pouvons pas traiter les gens de la sorte et il est temps de faire quelque chose pour changer », pouvait-on lire dans cette lettre. Jay-Z est un défenseur récurrent des droits des prisonniers et milite pour la réforme du système judiciaire américain depuis de longues années.

Mais le rappeur a des raisons d’espérer parce que le nouveau gouverneur du Mississippi, a prêté serment ce mardi. Jonathon Tate Reeves, né le 5 juin 1974 à Florence dans le Mississippi est un homme politique américain, membre du Parti républicain. Il est gouverneur de l’État du Mississippi depuis le 14 janvier 2020.