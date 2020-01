Beyoncé et sa fille Blue Ivy se ressemblent comme deux gouttes d’eau (Photo)

Beyoncé et sa fille Blue Ivy se ressemblent comme deux gouttes d’eau. La preuve avec les récentes photos postées par une rappeuse américaine…

La fille de Beyoncé et Jay Z, née le 7 janvier 2012, est désormais une jolie jeune fille, qui ressemble comme deux gouttes d’eau à sa mère. La star de 37 ans, qui s’est entourée de ses amis pour célébrer le Nouvel An, a posté des clichés en noir et blanc qui semblent avoir été pris lors de la fête du Nouvel An. Sur ces clichés, Blue Ivy qui a bien grandi a posé aux côtés de sa mère et de Megan Thee Stallion sur deux photographies publiées par la rappeuse et interprète de “Hot Girl Summer” sur Instagram ce mercredi 1er janvier 2020.

Sur la deuxième photographie, la fille aînée des superstars Beyoncé et JAY-Z arbore un grand sourire, la première nous montre à quel point l’enfant de 7 ans ressemble à Beyoncé. Avec ce regard par-dessus l’épaule et ce doux sourire, Blue Ivy est le portrait craché de sa mère, 23 fois gagnante d’un Grammy. À l’image de Suri Cruise et Katie Holmes ou de Shiloh et Brad Pitt, Blue Ivy fait partie de ces enfants de stars qui ressemblent de manière frappante à leurs parents. Celle qui fêtera son anniversaire le 7 janvier montre des traits du visage quasi identiques à ceux de sa célèbre maman.

Dans une récente interview accordée au magazine Elle, Beyoncé s’est justement confiée sur sa vie de famille bien remplie : « Je crois que ce qui me stresse le plus, c’est de concilier travail et vie privée. Faire en sorte d’être là pour mes enfants – amener Blue à l’école, conduire Rumi et Sir à leurs différentes activités –, de rentrer à la maison à temps pour dîner avec ma famille, d’organiser mon agenda pour pouvoir passer des moments privilégiés avec mon mari, tout en dirigeant une entreprise. Ça peut être un vrai défi. » Un défi visiblement réussi en 2019 !