Benjamin Castaldi: sa femme fait une grosse crise de jalousie en direct sur TPMP

La femme de Benjamin Castaldi a envoyé à Cyril Hanouna un message qui prouve qu’elle est bien jalouse des femmes qui se collent un peu trop à son époux.

Cyril Hanouna a révélé dans Touche Pas à Mon Poste sur C8 , ce jeudi 16 janvier 2020, avoir reçu un sms de la femme de Benjamin Castaldi. A en croire Cyril Hanouna, Aurore Aleman qui est mariée à Benjamin Castaldi depuis 2016 a exprimé sa jalousie envers l’une des nouvelles chroniqueuses. « La femme de Benjamin Castaldi m’a envoyé un petit sms hier, qui disait : ‘Elle est mariée, l’animatrice à côté de mon mari ?’, elle parle de Sophie Coste, elle a peur que Benjamin Castaldi accoste Sophie Coste (…) Il l’aime beaucoup », a dévoilé Cyril Hanouna en direct sur C8.

Cyril Hanouna a donc souhaité que Benjamin Castaldi rassure son épouse. Pas inquiet, le chroniqueur a lancé : « Évidemment, y a aucun doute possible ! », a affirmé Benjamin Castaldi, quand l’animateur phare lui demande de rassurer sa femme. Selon Gala, sa réaction n’a pas vraiment convaincu les autres membres de l’équipe. « Non, mais on sait que tu es coureur ! J’ai bien dit coureur, pas trompeur, ça veut dire il court », a commenté Matthieu Delormeau. Puis à Cyril Hanouna de conclure: « Je vais rassurer votre femme, il n’aime que toi, il ne parle que de toi … et Sophie, et Sophie ».

Benjamin Castaldi , une vie privée remplie…

Benjamin Castaldi qui est en couple avec Aurore Aleman depuis 2016 a été marié trois fois : en 1993 avec Valérie Sapienza, puis en 2002 avec Flavie Flament, et enfin en 2011 avec la journaliste Vanessa Broussouloux. C’est certainement ce passé bien remplie qui met sa nouvelle femme sur le qui-vive. La raison, la nouvelle femme de Benjamin Castaldi connaît par coeur son passé, ce qui pourrait parfois lui faire peur.