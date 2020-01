Bénin: web-activistes et opposants taclés par le ministre Aurélien Agbénonci

Ce vendredi 31 janvier 2020, le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération a animé un point de presse après le retour à Cotonou du président Patrice Talon qui était en visite aux Etats-Unis. Profitant d’une question sur une supposée manifestation de contestation tenue lors du séjour du chef de l’Etat, Aurélien Agbénonci a donné quelques leçons d’animation de la vie politique à l’opposition.

Il n’y a jamais eu une manifestation de contestation de certains Béninois lors de la visite de travail du président Patrice Talon à Washington. En tous cas, c’est ce qu’il convient de retenir des déclarations du Ministre Aurélien Agbénonci qui dément cette information, probable oeuvre des réseaux sociaux. « Moi je n’ai vu aucune manifestation, et aucun membre de la délégation ne m’a signalé avoir vu une manifestation », a-t-il confié.

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération déplore l’usage fait des réseaux sociaux par certaines personnes « Les réseaux sociaux ont fait que n’importe qui peut écrire n’importe quoi », a-t-il déclaré. Pour lui, il est plus facile pour les gens de divulguer certains messages lors qu’ils n’ont plus d’arguments. « Quand les gens n’ont plus d’arguments, ils se contentent de ce qu’ils ont, à savoir les messages etc… », a expliqué Aurélien Agbénonci.

L’opposition politique se passe sur le terrain

Parlant de l’opposition politique, le chef de la diplomatie béninoise invite les opposants à descendre sur le terrain. « L’opposition politique au Bénin ça se joue ici. C’est ici qu’il faut venir. Il faut aller aux élections, il faut aller à la rencontre du peuple, il faut donner son opinion, il faut faire des meetings… » a-t-il déclaré.