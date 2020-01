Bénin: voici l’intégralité de la loi des finances 2020

Send an email

Les députés ont adopté le 19 décembre 2019 la loi des finances 2020. Elle a été promulguée par le chef de l’Etat le 27 du même mois. Équilibré en charges et en ressources, le budget 2020 s’élève à 1 986,910 milliards et est reparti ainsi qu’il suit: Dépenses ordinaires : 895 milliards F Cfa, dépenses en capital : 485,5 milliards F Cfa, charges de trésorerie : 500,00 milliards F Cfa, Fonds national des retraites du Bénin 89 milliards F Cfa. Il couvre tous les secteurs de la République. Elle induit des suppressions de certaines taxes, l’introduction et l’allègement d’autres. Sa consommation a été lancée le mardi 7 janvier dernier par le directeur de Cabinet du ministre des finances.