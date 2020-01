Bénin: voici la liste des membres du conseil national de l’éducation

Send an email

Le chef de l’Etat, Patrice Talon, a procédé à l’installation des membres du conseil national de l’éducation ce mardi 21 janvier 2020. Au nombre de 28, ils auront désormais à décider de l’avenir de l’école béninoise. Le conseil a pour mission d’appliquer le programme d’orientation nationale au niveau de l’éducation.

Il va également donner son avis sur les projets de mutation et de nomination. C’est d’ailleurs pour cela que le chef de l’Etat a annoncé le deuil des acteurs politiques avec l’installation du conseil. Seulement, il faut craindre l’intrusion des politiques quand on sait que le président du Cne est nommé ainsi que beaucoup d’autres membres. Il est présidé par Noël Gbaguidi.

Au-delà de son rôle de conception et suivi des projets éducatifs, le conseil national de l’éducation sera non seulement l’organe d’orientation, de coordination, mais aussi et surtout de prise de décision. Il veille désormais au bon fonctionnement de l’école de la maternelle à l’université. Voici donc l’identité de tous les membres dudit conseil.