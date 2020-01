Send an email

Bénin – Violences à Savè: l’appel de l’He Djènontin aux organisations nationales et internationales

Depuis les dernières élections législatives, la Commune de Savè est de façon cyclique le théâtre d’affrontements entre population et forces de l’ordre et de défense. Une situation qui interpelle l’ancien député Valentin Djènontin qui invite les organisations nationales et internationales à s’intéresser à ce qui se passe dans cette zone du pays.

A travers un message adressé au peuple béninois, l’ancien député à l’assemblée nationale et ex-secrétaire exécutif national du parti des Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) est préoccupé par la situation qui prévaut dans la Commune de savè depuis les dernières élections législatives. Dans son message, Valentin Djènontin a fait remarquer que depuis plus d’une semaine, les persécutions des populations de Savè ont repris dans l’objectif manifeste d’anéantir toute poche de contestation. Pour y parvenir, déplore-t-il, les autorités du pays ont assiégé la ville par un détachement militaire. Conséquence, des pertes en vies humaines suite à des affrontements entre forces de l’ordre et population.

Face à cette situation, l’ancien représentant du peuple à l’assemblée nationale présente ses vives condoléances aux familles éplorées. « Je voudrais leur témoigner ma profonde compassion et ma sollicitude. Jamais nous ne trahirons la mémoire de ces dignes fils de la Patrie. Leur sacrifice nous convainc davantage que la lutte que nous menons dépasse nos propres personnes et nous ne saurions la troquer contre des intérêts particuliers, partisans, électoralistes ou autres. », lit-on dans son adresse. Pour finir, il lance un appel aux organisations nationales et internationales de défense des droits de l’homme à se pencher sérieusement sur la situation, afin d’éviter que le Bénin ne bascule dans une épuration ethnique.