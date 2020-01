Bénin – Violences à Savè: Falleti, général autoproclamé bientôt devant la Criet

Send an email

Dans la journée du jeudi 23 janvier 2020, la police républicaine a mis la main sur le sieur Falleti Ali, tête de pont des dernières violences à Savè. Le général autoproclamé est désormais dans les griffes des éléments de Soumaïla Yaya en attendant d’être présenté à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).

Il y a quelques jours, Falleti Ali s’illustrait dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Il s’est autoproclamé général à la tête d’un groupe de manifestants et défiait les forces de sécurité publique. Alors que la ville de Savè a repris progressivement avec son calme habituel, Falleti Ali est tombé dans les mains de la police républicaine.

Falleti Ali risque de connaître un sort un peu plus dur que celui infligé aux autres personnes arrêtées dans le cadre des dernières violentes manifestations enregistrées à Savè. Selon Frissons Radio, le dossier du général autoproclamé sera examiné devant la Criet. Connaissant la rigueur de cette Cour spéciale, qui dans son fonctionnement actuel juge en premier et dernier ressort, Falleti Ali a de quoi s’inquiéter.

Falleti Ali a franchi la ligne rouge

Pour qui a suivi les interventions de Falleti Ali dans les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, il est clair qu’il est allé loin. Défié et menacé des forces de sécurité publique, rien ne devrait justifier de tels agissements. C’est certainement au vue de la gravité de ces actes que son cas sera géré par la Criet qui a pour mission de décourager de telles actions.

En attendant d’avoir une idée claire du chef d’accusation, Falleti Ali pourrait être épinglé pour des « faits d’incitation à la haine et à la violence, incitation à la rébellion, injures avec des motivations racistes » diffusés sur les réseaux sociaux. Ces faits sont prévus et punis par les articles 551 et suivants du code du numérique en vigueur au Bénin.