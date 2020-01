Bénin: une peine de 15 ans de réclusion criminelle dans un dossier d’assassinat

Ouvert depuis ce lundi 20 Janvier 2020, la première session criminelle du tribunal de première instance de deuxième classe de Djougou se poursuit avec les différents dossiers inscrits au rôle. C’est un dossier d’assassinat qui a été examiné ce mardi 21 Janvier 2020 par la cour. Au terme du procès, le mis en cause dans cette affaire est condamné à 15 ans de réclusion criminelle.

15 ans de réclusion criminelle, tel est le verdict rendu par la cour ce 21 Janvier 2020 dans un dossier d’assassinat. Le présumé coupable, le sieur Ibrahim S., est accus d’avoir jeté dans un puits un bébé de seulement 8 jours. Interpellé, le mis en cause a reconnu son crime. Au cours du procès, le ministère public a requis contre lui une peine de 10 ans de réclusion criminelle. Mais dans son verdict, le juge prononce une peine plus sévère de réclusion criminelle de 15 ans d’emprisonnement.

Retour sur les faits:

Le crime, objet de la condamnation du sieur Ibrahom S., remonte à l’année 2012. Selon le récit des faits, dans la nuit du jeudi 30 au vendredi 31 août 2012 à Bodi dans l’arrondissement de Pénéssoulou, commune de Bassila, le sieur Ibrahim S. s’est introduit discrètement dans la chambre de sa femme après s’être assuré que celle-ci dort déjà profondément. Il soutira alors discrètement le bébé de 8 jours couché à côté de la dame et l’a jeté dans un puits situé non loin de la concession. Après son forfait, il est allé se coucher dans la chambre de son cousin.

Tôt le lendemain, la jeune mère fit le constat la disparition de son bébé. Grâce à la battue et aux différentes fouilles organisées dans et autour de la concession, l’âme innocente fut retrouvée dans un puits non loin de la concession des parents. Interpellé et soumis à un interrogatoire, Ibrahim finit par avouer le crime. Au cours du procès, le ministère public dans son réquisitoire a requis une peine de 10 ans de réclusion criminelle. Mais dans son verdict, le juge prononce 15 ans de réclusion criminelle pour assassinat.