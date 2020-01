Send an email

Bénin: un réseau de vol et de recel de motos démantelé à Klouékanmè

Un réseau de vol de motos a été démantelé en début de cette semaine à Klouékanmè. L’opération conduite par le capitaine Léopold Amandjikpè, numéro un du commissariat de ladite ville et ses éléments a permis de mettre hors d’état de nuire ces hors-la-loi spécialisés dans le vol de motos.

Suite à des plaintes répétées de victimes, le capitaine Léopold Amandjikpè du commissariat de Klouékanmè et son équipe ont ouvert une enquête afin de démanteler le réseau de braqueurs de motos. Leurs efforts n’ont pas tardé à porter des fruits. Ce mardi 21 Janvier 2020, le nommé « zanmètchi », le cerveau du réseau, un natif de la localité de Klouékanmè et ses acolytes sont tombés dans la nasse des éléments de la police républicaine, l’unité du commissariat de klouékanmè. Le mode opératoire de ces hors-la-loi consiste à aller braquer les motos, notamment à Bohicon. Une fois l’opération faite, la moto est ramenée à Klouékanmè où le mécanicien de la bande se charge de la mettre en pièces afin de reconstituer une moto méconnaissable de celle volée avant de la mettre en vente. Malheureusement pour la bande, la matinée de ce mardi 21 Janvier n’était pas leur jour de chance, ils sont tombés dans le guet-apens tendu par Léopold Amandjikpè et ses éléments.