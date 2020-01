Send an email

Bénin : un camion achève sa course dans un atelier de vulcanisation à Houègbo

Ce samedi 11 janvier 2020, un camion a achevé sa course dans un atelier de vulcanisation à Houègbo, dans le département de l’Atlantique.

Selon les témoins de l’accident, le conducteur roulait à vive allure quand il a perdu le contrôle de son volant. N’ayant plus d’autre choix que de conduire le camion dans le ravin, il a fini sa trajectoire dans l’atelier d’un vulcanisateur en pleine activité. Fort heureusement, aucune perte en vies humaines n’a été enregistrée. Mais plusieurs personnes sont blessées et sont transportées dans un centre de santé de la localité pour des soins appropriés. Le bilan matériel est également lourd. L’atelier et le camion sont sérieusement endommagés.