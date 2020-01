Send an email

Bénin: un blessé et des millions emportés dans un braquage sur l’axe Ouèssè-Ansêkè

Les braqueurs se sont encore faits parler d’eux ce vendredi 17 janvier 2020 sur l’axe Ouèssè-Ansêkè. Pas de perte en vie humaine mais une personne blessée et des millions emportés.

Les braqueurs ont encore testé le dispositif sécuritaire mis en place par les éléments de la police républicaine. L’opération s’est déroulée dans la matinée de ce vendredi 17 janvier 2020 sur l’axe Ouèssè- Ansêkè dans le département des collines. Pas de perte en vie humaine mais les braqueurs ont réussi à emporter plus de 2 millions de fcfa laissant derrière eux une personne blessée. Selon les informations reçues, un taxi a été intercepté dans les environs de 7 heures sur l’axe Ouèssè- Ansêkè. Parmi les passagers, il y a un jeune homme qui disposait sur lui d’une somme de plus de 2 millions de FCFA. Il se rendait à Cotonou dans le but d’acheter un véhicule. Au cours de l’opération, une autre personne fut grièvement blessée. Après leur forfait, les hors la loi se sont dispersés dans la nature emportant avec eux l’argent destiné à l’acquisition d’un véhicule.