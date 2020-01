Bénin: toutes les nominations du conseil des ministres du 08 janvier 2020

Le gouvernement du président Patrice Talon a tenu ce mercredi 8 Janvier 2020, son conclave hebdomadaire en présence effective du chef du gouvernement. Au cours de ce conseil, les nominations ci-après ont été prononcées:

Au ministère de l’Economie et des Finances

Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations: Monsieur Létondé Brice F. HOUETON

Au ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

Directeur général de l’Agence pour le Développement de la Mécanisation agricole: Monsieur Eric RENAUD

Au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale

Directeur de l’Administration et des Finances: Monsieur Charaf Dine GADO

Au ministère des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle

Directeur de l’Enseignement secondaire général: Monsieur Edmond HOUNTONDJI

Directeur départemental Atlantique: Monsieur Edmond HOUINTON

Au ministère de l’Industrie et du Commerce

Directeur de Cabinet: Monsieur Djarra BASSABI

Secrétaire général du ministère: Monsieur Hamzat SALAMI

Secrétaire général adjoint du ministère: Monsieur Djoulé SABI BOUM

Conseiller technique juridique: Madame Lidwine DOSSOU

Conseiller technique au Suivi des Projets et au Partenariat: Madame Armelle KANHONOU

Conseiller technique à la Formalisation des Entreprises, à la Promotion des Organisations professionnelles et au Suivi des Institutions consulaires: Monsieur Eric Kader GBIAN TABE

Conseiller technique au suivi des Accords internationaux: Monsieur Mahmoud Riadds Ibrahim SIDI

Directrice du Commerce extérieur: Madame Félicité KOUKOUI

Directrice de la Promotion industrielle: Madame Cathia GUEZODJE

Directeur départemental de l’Industrie et du Commerce de l’Atacora et de la Donga: Monsieur Rufus SARE

Directrice départementale de l’Industrie et du Commerce de l’Atlantique et du Littoral: Madame Hermine E. M. HODONOU SAVI

Au ministère de l’Eau et des Mines

Directrice de l’Administration et des Finances: Madame Afia Marcelle MADINDE épouse OKE

Au ministère de la Communication et de la Poste

Conseiller technique aux actions stratégiques: Monsieur Fred HOUENOU

Conseiller technique aux Médias: Monsieur Gildas AIZANNON

Directrice générale de la Poste S.A.: Madame Baï Judith GLIDJA.