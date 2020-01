Bénin : Stéphane Sessègnon dénonce un faux profil Facebook

Send an email

Le capitaine des Ecureuils du Bénin, Stéphane Sessègnon, dans un message de dénonciation, invite ses fans à la vigilance pour ne pas se faire extorquer par les cybercriminels.

« Des individus mal intentionnés à la quête du gain facile se font passer pour moi, ont créé une page Stéphane Sessegnon Officiel et publient des messages avec cette page qui n’est nullement la mienne en demandant aux fans de lui écrire en privé », écrit-il sur sa seule et unique page facebook. Sur la même page, ces individus malhonnêtes, disent vouloir aider 50 jeunes à hauteur de 500.000 chacun pour sortir de la précarité.

Le capitaine des Ecureuils du Bénin indique que sa page « sur laquelle je publie mes infos est celle-ci et l’unique. En attendant d’avoir la certification blue de Facebook, l’option messagerie instantanée n’est pas activée sur ma page et seule l’option des commentaires est activée. » Il invite, par la suite, tous ses fans à dénoncer et signaler la nouvelle page afin que personne ne soit victime des actes malveillants des cybercriminels.