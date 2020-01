Bénin-Sonacop : « l’Etat ne fait pas du commerce », selon les députés

Les députés de la 8ème législature ont reçu le ministre de l’industrie et du commerce, Shadiya Alimatou Assouman, lors de la séance plénière du jeudi 09 janvier 2020, consacrée aux questions du gouvernement. Durant cette séance, les parlementaires se sont prononcés sur la crise que traverse la Société nationale de commercialisation de produits pétroliers (Sonacop) et en sont arrivés à demander au gouvernement de la privatiser.

La représentation nationale a, après avoir écouté le ministre de l’industrie et du commerce sur les causes de la crise de la Société nationale de commercialisation de produits pétroliers (Sonacop), donné son point de vue sur le sujet. Selon les élus du peuple, il n’est pas bien de continuer avec l’impunité constatée au sein de cette société pétrolière. C’est pourquoi, ils pensent que la seule solution pour sortir de cette situation est de confier la société aux entreprises privées. « L’État ne fait pas du commerce. Laissons le commerce aux commerçants », ont fait savoir les députés.

A en croire les parlementaires, il est temps que l’Etat se retire de la gestion pour jouer désormais le rôle d’arbitre. Ceci permettra aussi de régler les divers problèmes de pénurie de carburant dans les stations services. « Des structures de l’État et même des collectivités voulant s’approvisionner en carburant ont payé des tickets de la Sonacop contre de la liquidité. Après, le produit n’est plus disponible au niveau des stations-services. Que vont devenir ces tickets valeurs ? Où est passé l’argent ? Et qui va prendre les tickets et payer aux structures concernées », se sont interrogés les députés. Sur cette recommandation des députés, le gouvernement sera ainsi amené à lancer un appel d’offre afin de confier la gestion à une société privée.