Bénin showbiz: top 07 des clips les plus vus sur Youtube en 2019 (vidéos)

Au Bénin, l’année 2019 a été riche en diversité musicale. La section people de BENIN WEB TV vous propose les 07 vidéoclips les plus vus sur YouTube en 2019.

7 – « Pas le choix » de Blaaz , 171 666 vues depuis janvier 2019

Le chanteur Blaaz a lancé son treet clip « pas le choix » , le jour de son anniversaire (27 janvier 2019 Ndlr). Ce clip qui a été tourné en Europe et produit par Keyzit Benin est une belle production dans laquelle on savoure le rap de Mr Blaaz comme à l’ancienne.

6- « Je me marie » de Zeynab 228 372 vues depuis septembre 2019

Après un moment de silence suite au décès de sa mère, la chanteuse béninoise Zeynab fait son apparition avec un nouveau single qui incarne la beauté et la force de l’amour. Intitulé « je me marie », la chanson aborde notamment l’histoire amoureuse d’une jeune fille qui a vécu pendant longtemps dans la solitude et qui a contre toutes attentes trouvé un homme avec qui, elle s’apprête à se marier : »Les bêtises c’est fini. Même les yeux fermés, je vais t’aimer toute la vie, pour le meilleur et pour le pire. Tu peux compter sur moi, je serai là…Aujourd’hui je me marie, je pars avec l’homme de ma vie », peut-on entendre dans la chanson.

5 – « Noukpo Tahoun » de Kardinal Ricky, 259 959 vues depuis mars 2019

Membre de Deluxe Yoyo, un Label de production dont il est également le fondateur, Kardinal Ricky est un rappeur béninois multilinguste. Après la sortie de Paracétamol, Méchant et Yehouenonlê en feat avec l’artiste Tyaf, il a lancé en mars 2019, la vidéo Noukpo tahoun validée par les fans. Ce clip de Kardinal Ricky a pu enregistrer plus de 250.000 lecture en 2019.

4- « Ghetto vi » de Togbè Yéton 351 782 vues depuis janvier 2019 Après la sortie de l’album Ghetto vi de Togbè Yéton le 23 décembre 2018, le clip du single qui donne son nom à l’album de 32 titres a été publié en janvier 2019. Cette vidéo s’inscrit dans la suite des aventures de Tôgbè Yéton. L’artiste y retrace un pan de son histoire : de son départ du cocon familial acculé par son père à son arrivée en cascade dans la musique, en passant par sa découverte du ghetto.

3- « Coco » de Queen Fumi, 492 733 vues depuis janvier 2019

Queen Fumi s’est révélée à travers ses covers de hits de rap ou de pop urbaine — et de Kaaris à Despacito, de Cardi B à Maitre Gims. Distillant un RnB teinté d’afrobeat, ou parfois d’afrozouk, la jeune artiste a ttiré l’attention des mélomanes avec son clip « Zero ». C’est une chanson dans laquelle, elle évoque une relation amoureuse perdue après une rupture et qui ne veut qu’une chose : reprendre sa vie à zéro. Au fil des temps, elle a sorti Coco qui relate un fait social habituel au Bénin et dans le monde entier. Elle y dénonce les parents qui rejettent les compagnons de leur filles par qu’il ne serait pas aisé ou riche.

2- « Dans tes yeux » de Nikanor 703 700 vues depuis septembre 2019 Le chanteur béninois Nikanor a rendu public le clip de son single « Dans tes yeux » le jeudi 26 septembre 2019. dans cette vidéo, la star béninoise a fait une déclaration d’amour à la femme de sa vie. « Pour voir la vie en rose je regarde avec tes yeux. On sort la vidéo ce soir, peut plus attendre jusqu’à demain » écrit l’artiste en légende de la vidéo sur sa page Facebook. Dans cette vidéo, la coqueluche de la musique béninoise semble tourmenter par les yeux d’une femme. En moins de deux semaines, le clip a récolté 500.000 vues avant d’être asphyxié par le single Yinkoché (du même auteur) qui fait carton depuis sa sortie.

1- Miss you de Fanicko : 780 022 vues depuis le 31 mai 2019