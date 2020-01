Bénin: Sessimè change de look et ose une robe en sachet (photos)

Sessimè a posté un cliché d’elle avec un tout nouveau look sur son compte Facebook. La jeune chanteuse béninoise , très suivie sur les réseaux sociaux s’est affichée dans une robe faite à base de sachets plastiques et de raphia par la styliste béninoise Murielle de Souza et maquillée par Stéphy GUEDOU. Le constat est visible, la complexité de la disposition des sachets et du raphia sur la robe donne un caractère futuriste à la robe de couleur violette.

Avec cette robe osée qui allie mode et écologie, Sessimè accompagne sa tenue des escarpins argentés. A peine l’image publiée que tous ses fans sont-ils conquis par ce changement de look audacieux.