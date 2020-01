Bénin: Sept tonnes d’ananas impropres à la consommation saisies à Djougou

Send an email

Une équipe tripartite constituée de la direction départementale de l’agriculture de l’élevage et de la pêche de la Donga , de la direction départementale de la santé du département et de la police républicaine ont procédé ce lundi 20 Janvier 2020 à l’interpellation des individus qui ont mis en vente 7 tonnes d’ananas impropres à la consommation.

Sept tonnes d’ananas impropres à la consommation ont été saisies ce lundi 20 Janvier 2020 dans le département de la Donga. Selon l’information relayée par l’agence Bénin presse, cet exploit est le fruit d’une action conjointe entre la direction départementale de l’agriculture de l’élevage et de la pêche de la Donga, la direction départementale de la santé du département et de la police républicaine. « Le contrôle effectué révèle que les fruits d’ananas sont dans un état de putréfaction avancé et impropre à la consommation » », a indiqué l’équipe selon des propos recueillis par la même source. Selon le bordereau d’expédition du produit, la cargaison d’ananas a quitté Houégbo depuis le 11 janvier pour le Mali. Suite à une panne de véhicule, le propriétaire du chargement, a décidé de procéder à la liquidation sur place du produit avarié.