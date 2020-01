Bénin: sept localités du Mono-Couffo, de l’obscurité à la lumière

Le gouvernement béninois sort sept localités des départements du Mono et du Couffo des ténèbres. Le directeur de cabinet du ministre de l’énergie a procédé à la mise en service des ouvrages du 7 au 9 janvier dernier.

Des villages changent de visage et passent à la modernité. Il s’agit d’Ahogbéya dans la commune de Klouekanmè, Ahomadégbé et Ahodjinanko dans la commune de Lalo, Atchanou et Dédékpoè à Athiémé, Gbakpodji à Bopa et Avlo dans la commune de Grand-Popo. Ils ont le privilège de bénéficier d’un projet d’électrification rurale dont les travaux sont arrivés à terme.

Plusieurs ouvrages ont été réalisés par l’agence béninoise d’électrification rurale et de maîtrise d’énergie (Aberme) dans sept localités des départements du Mono et du Couffo. Le directeur de cabinet du ministre en charge de l’énergie, Armand Dakéhoun, a procédé à la mise mise en service des ouvrages la semaine écoulée. Il a ainsi sonné le glas de l’obscurité qui a longtemps envahi ces contrées et leurs habitants.