Bénin: Ricos Campos brise le silence sur son accident de voiture dans un nouveau single

Environ un mois après son accident de voiture qui a failli lui ôter la vie, le chanteur béninois Ricos Campos a fini par évoquer ce drame dans un nouveau single titré « Alléluia ».

Ricos Campos a été victime d’un accident de voiture à Sékou fin novembre 2019, alors qu’il revenait d’une prestation à Allada avec son staff. Suite à cet accident, environ 4 semaines plus tard, l’artiste a brisé le silence avec un single intitulé Alléluia. Dans cette chanson, en plus de louer Dieu qu’il trouve merveilleux, l’artiste rappelle les circonstances du drame: « Il a fait un miracle dans ma vie, C’est lui (Dieu Ndlr) qui est fort, mon accident à Sekou , regardez vous même l’état de la voiture , mon staff est sorti sain et sauf » dit-il citant les noms de ceux qui étaient dans la voiture avec lui. « Des blessures c’est vrai mais on est vivant » a t-il poursuivi.

A ses fans, il envoie ses remerciements pour leur soutien. Selon Ricos Campos, tant qu’il y a la crainte de Dieu et le sens de l’humanité, Dieu épargne toujours les dangers. « Ayez la crainte de Dieu pour éviter tout drame » va t-il conseiller. Aussi a-t-il fait un vibrant hommage à Pélagie la vibreuse et son époux, Alain Vigan à l’inspecteur Marcelin Laourou et bien d’autres personnalités pour leur générosité. « Oswald Homéky, le généreux » dira-t-il.

Après vingt années de carrière musicale, Rico’s campos, un artiste infatigable qui allie l’exploration musicale à l’expérience de l’artisanat a célébré le 30 mai 2019, ses noces de porcelaine. A l’occasion, il a offert à ses fans, un concert live au cours duquel, l’artiste a passé en revue sa discographie en compagnie de l’orchestre ‘’Ariya Musica Production’’. Il était assisté sur scène par d’autres stars de la musique béninoise en l’occurrence Oluwa Kêmy, Ignace Don Métok, Aimé Isaac et Johnny Sourou. Cette prestation live était la première d’une série d’activités annoncée dans tous les départements du Bénin .