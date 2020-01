Bénin: bientôt un nouveau visage pour les marchés de Ouando et d’Ahouangbo

Dans le plan de modernisation de la ville à trois noms et dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de construction et de modernisation de 35 marchés urbains, les deux plus grands marchés de la capitale politique du Bénin seront bientôt métamorphosés.

La ville de Porto-Novo, capitale politique du Bénin ne restera pas en marge du projet de rénovation et de construction de 35 marchés régionaux et urbains. Dans ce cadre, les marchés Ouando et Ahouangbo connaîtront une profonde mutation. En effet, l’entreprise en charge des travaux de rénovation a réceptionné ce lundi 13 Janvier 2020 le site du marché Ahouangbo. selon lui, la reconstruction de ces deux marchés fait partie du deuxième lot du projet qui prend compte le marché de Djougou et celui de Houndjro à Abomey.

Les deux marchés à réaliser seront du type R+1 selon les explications de Patrick Koffi, architecte à l’agence du cadre de vie qui conduit les études architecturales de reconstruction et de modernisation de ces infrastructures marchandes. Le marché de Ouando sera construit sur une superficie de de 35363 m2 et sera d’une structure métallique. Il sera composé au rez-de-chaussé de 141 boutiques de 10 m2, de 10 magasins, de 1670 étals de 5m2. Le marché sera aussi doté d’une infirmerie, d’une salle polyvalente pour des réunions, d’une chambre froide… Le marché de Ahouangbo sera par contre construit sur une superficie de 2429 m2. Il sera d’une structure métallique de type Shed. Le marché sera composé au rez-de-chaussé de 18 boutiques de 10 m2, 358 espaces de vente de 5 m2 chacun. Des locaux tenant lieu de bureaux pour les gestionnaires du marché, une chambre froide, une salle polyvalente. Le maire de la Commune de Porto-Novo présent à la cérémonie de réception de site a félicité le chef de l’Etat pour les efforts qu’il faits en faveur de la cité des « aïnonvi ».