Bénin : réaction de l’opposant Fred Houénou après sa nomination

L’opposant Fred Houénou a réagi à sa nomination au poste de Conseiller technique aux actions stratégiques au Ministère de la communication et de la poste. C’est l’une des grandes décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi 08 janvier 2020.

Fred Houénou, membre du parti Force cauris pour le développement du Bénin (FcdB) qui se réclame de l’opposition constructive a répondu favorablement à l’appel du Chef de l’Etat, Patrice Talon. «Il est des époques où nous faisons l’histoire et d’autres, c’est l’histoire qui nous fait. Et c’est justement en ces périodes que l’on peut être amené à servir son pays d’une façon qu’on n’envisageait pas», a-t-il précisé après sa nomination au poste de Conseiller technique aux actions stratégiques au Ministère de la communication et de la poste.

A en croire l’opposant, c’est un devoir d’accepter cette main tendue du Président de la République pour continuer à faire triompher par-dessus les différences des opinions d’une part, et le grand effort de salut commun engagé au nom de la République, d’autre part. «La facilité serait de renoncer, pour laisser la place aux agitateurs et aux démagogues», a-t-il souligné sans manquer de rappeler que nul n’est parfait dans la gestion d’un pays. «… nous faisons de notre mieux parce que cette nation mérite qu’on lui donne le meilleur», a insisté le politologue Fred Houénou.

Conscient de ce que l’acceptation de cet appel constitue un chemin difficile qui conduira à essuyer des critiques les plus acerbes, il reste tout de même convaincu que cela permettra de ne pas rester les bras croisés devant le Bénin qui se bat.