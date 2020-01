Bénin: quatre conseillers communaux d’Adjohoun rejoignent le Bloc républicain

Send an email

Ils sont au total quatre conseillers communaux à quitter leurs anciennes formations politiques pour atterrir sur le cheval cabré. Ils ont fait la déclaration d’adhésion ce mercredi 15 janvier 2020 en présence de plusieurs barons du Bloc républicain.

Kifouli Kakpo, premier adjoint au maire d’Adjohoun, Noêl Avocè, Houssou Zannou-Kpiti et François Houndéganmè ont officiellement rejoint le Bloc républicain. Autrefois des Forces cauris pour un Bénin émergent et de l’Union sociale libérale, ils ont décidé de changer de cap pour mieux affronter les prochaines joutes électorales. C’est une coutume qu’à la veille de chaque élection, le mercato politique s’anime et au gré du vent.

Ils ont fait leur choix tout en tenant compte des réalités du terrain. Certainement que d’autres leur emboîteront les pas dans quelques jours, pourquoi pas dans d’autres localités.