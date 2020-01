Send an email

Bénin – Protection de la berge lagunaire : policiers et militaires mis à contribution

Face aux tentatives de recolonisation de la berge lagunaire de Dantokpa, des mesures fortes de dissuasion sont envisagées par la direction de la sogema pour maintenir les lieux totalement hors de portée des anciens occupants illégaux qui annoncent leur come-back.

La direction de la société de gestion des marchés autonomes (sogema) appuyée par les éléments de la police républicaine ont procédé, ce mardi 7 janvier 2020, à une opération de déguerpissement des occupants illégaux de la berge lagunaire du marché Dantokpa. Ladite opération, qui a eu lieu en présence du Directeur de la Sogema, Armand Gansè, vise à libérer cet espace et à le viabiliser pour accueillir les projets en vue. Ce n’est pas pour nuire aux commerçantes qui y exercent leurs activités, a tenu à rappeler le DG de la sogema. « Je leur souhaite beaucoup de courage et je leur recommande de se rapprocher en temps réel de la Sogema pour qu’on puisse les satisfaire. A la Sogema, nous avons déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour reloger toutes les personnes affectées par cette opération« , avait-il laisser entendre.

Mais deux semaines seulement après cette opération, les occupants illégaux relogés dans le huitième arrondissement sur un nouveau site situé à Vossa, reviennent à la charge et s’installent à nouveau le long de la berge. Pour justifier leur retour, elles affirment que le nouveau site qui leur a été attribué n’est pas prêt et moins approprié pour leur commerce. Aussi estiment-elles, pour sauvegarder leur gagne pain, elles ont décidé de revenir sur leur ancien site. Un acte d’incivisme qui a contraint les autorités à prendre des mesures idoines. Pour dissuader leur retour, la police républicaine et les militaires ont été mis à contribution. Postés le long de la berge, leur présence à elle seule a suffi pour faire comprendre aux occupants illégaux que les donnes ont vraiment changées.