Bénin: pour son anniversaire, Blaaz offre un cadeau inédit à ses fans(audio)

Pour son anniversaire, le rappeur béninois Blaaz a offert un titre inédit à ses fans. Posté sur sa page youtube dans l’après-midi de ce lundi 27 janvier 2020, le nouveau son intitulé » Moi Aussi Je Me Cherche » est déjà à des milliers de vues en seulement quelques minutes.

Très attendu, le nouveau single de Blaaz a été dévoilé ce lundi 27 janvier 2020, date anniversaire du chanteur. Dénommé « Moi Aussi Je Me Cherche », le nouveau single du rappeur évoque le « courage et l’abnégation » dans un rythme habituel qui reflète l’image de l’artiste connu et aimé de tous ses fans de part son sens du professionnalisme. « Moi Aussi Je Me Cherche », rendu public il y a peu via la page youtube du rappeur, fait le bonheur des milliers d’abonnés des réseaux sociaux avec un nombre très élevé de vues déjà récoltées . Si cette tendance était maintenue , rien de surprenant que le 1.000.000 de vues souhaitées par le rappeur soit atteint dans un temps record.

« Merci à tous pour vos nombreux messages d’anniversaire…Qu’Allah vous le rende 🙏🏾 », a écrit Blaaz sur page facebook.

Pour rappel, le clip vidéo et l’audio de « Moi Aussi Je Me Cherche » devraient être publiés simultanément ce lundi 27 janvier 2020. Mais en raison d’un contre-temps, le rappeur et son staff ont dû différer la sortie du clip vidéo.

Ci-dessous, le nouveau single de Blaaz: