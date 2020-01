Bénin: plusieurs animaux sauvages en divagation à Bembèrèkè

Send an email

Psychose totale au sein des populations de la commune de Bemebèrèkè. Sept buffles et un éléphant sont en divagation dans deux localités de la commune, informe Nonsina radio.

Timbouré et Sakanabê sont les deux localités qui vivent sous l’influence de quelques animaux sauvages depuis quelques heures. La même source renseigne que deux autres buffles continuent d’errer depuis le début de la semaine dans les environs de Gamaré, toujours dans la même commune. Les populations des localités concernées paniquent et invitent les services compétents à réagir au plus vite, afin de conduire ces bêtes dans leurs lieux d’habitation habituels.

Pour l’instant, aucune information officielle n’est disponible. Nos confrères de Nonsina radio tentent de joindre les autorités pour savoir les mesures qui sont envisagées pour le retour à la normale dans ces localités du Nord-Bénin.