Bénin: plus de 400 mille adhérents pour l’UP, selon Gérard Gbénonchi

Depuis quelques mois l’Union Progressiste (UP) a lancé l’enregistrement en ligne de ses adhérents. Dans une interview accordée à Reporter Bénin Monde et publiée ce vendredi 17 janvier 2020, le député Gérard Gbénonchi a dévoilé le nombre d’adhérents déjà enregistrés par ce parti de la mouvance présidentielle.

L’Union Progressiste a déjà dans son fichier plus de 400 mille adhérents. C’est ce qu’a annoncé le député Gérard Gbénonchi qui informe que l’enregistrement en ligne continue. « Nous sommes à plus de 400 mille adhérents déjà », a-t-il affirmé. A l’en croire, ses adhérents proviennent de toutes les localités du pays.

En cette veille des élections communales et municipales, Gérard Gbénonchi, membre de l’Union Progressiste (UP), pense que ses adhérents peuvent être une véritable force pour le parti. « Si tous ceux-là sont convaincus de l’Union Progressiste, et font la campagne après pour que d’autres votent, je pense qu’on a la victoire », a-t-il estimé.

Un parti non propagandiste

Pour le député Gérard Gbénonchi, le parti Union Progressiste (UP) n’a pas besoin de faire de la communication sur ses adhésions comme il est constaté au niveau d’autres partis. A l’en croire, le parti a choisi de faire preuve de sobriété et de ne pas se lancer dans la propagande. Le parti préfère travailler sur le terrain et en sourdine.